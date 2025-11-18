Tödlicher Unfall: Kleinbus kracht frontal gegen Hauswand
Kreis Waldeck-Frankenberg/Edertal - Ein 76-jähriger Mann ist tot! Der Senior starb nach einem tragischen Unfall in der nordhessischen Gemeinde Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg am frühen Dienstagmorgen.
Das Unglück ereignete sich gegen 5.50 Uhr in der zur B485 gehörenden Affolderner Straße im Ortsteil Mehlen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war ein 76 Jahre alter Mann mit einem Kleinbus zunächst in der Straße unterwegs. In einer Kurve fuhr der Wagen aus noch unbekannter Ursache frontal und ungebremst gegen ein Haus.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den verletzten Senior. Im Anschluss wurde der 76-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde, wo der Mann jedoch kurz darauf starb.
Weitere Verletzte gab es nicht, der Senior war alleine mit dem Wagen unterwegs gewesen.
Crash in Edertal-Mehlen: Sperrung der B485 in beide Richtungen
"Am Haus und an dem Kleinbus entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann", ergänzte ein Sprecher.
In der Folge könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigt sein, entsprechende Messungen stünden noch aus, hieß es weiter.
Die B485 wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.
Zur Frage der Unfallursache dauern die Ermittlungen an: "Nach derzeitigem Stand kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher.
Zeugen des Crashs in Edertal-Mehlen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0562170900 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa