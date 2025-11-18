Tödlicher Unfall: Kleinbus kracht frontal gegen Hauswand

Kreis Waldeck-Frankenberg/Edertal - Ein 76-jähriger Mann ist tot! Der Senior starb nach einem tragischen Unfall in der nordhessischen Gemeinde Edertal im Landkreis Waldeck-Frankenberg am frühen Dienstagmorgen.

Verhängnisvoller Unfall in Edertal-Mehlen: Für einen 76-jährigen Mann kam nach dem Crash am Dienstagmorgen jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 5.50 Uhr in der zur B485 gehörenden Affolderner Straße im Ortsteil Mehlen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 76 Jahre alter Mann mit einem Kleinbus zunächst in der Straße unterwegs. In einer Kurve fuhr der Wagen aus noch unbekannter Ursache frontal und ungebremst gegen ein Haus.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den verletzten Senior. Im Anschluss wurde der 76-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde, wo der Mann jedoch kurz darauf starb.

Weitere Verletzte gab es nicht, der Senior war alleine mit dem Wagen unterwegs gewesen.