Radfahrerin (†58) und ihr Hund sterben nach Zusammenstoß mit Auto

Weilburg - Eine 58-jährige Radfahrerin und einer ihrer beiden Hunde sind am Montagnachmittag in Weilburg bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Für die 58-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Sie verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123rf/Jean-Marie Guyon

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die 58-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Landstraße zwischen den beiden Weilburger Stadtteilen Gaudernbach und Hasselbach unterwegs. Ihre beiden Hunde hatte sie dabei am Fahrrad angeleint.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf einer langen Geraden zu der Kollision mit dem Wagen eines 34 Jahre alten Fahrers, der in derselben Richtung wie die Frau unterwegs war.

Die Radfahrerin stürzte und wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam: Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Auch einer der beiden Hunde hatte laut dem Sprecher tödliche Verletzungen erlitten.