Schweine-Chaos auf Autobahn! Tiertransporter umgekippt, A49 komplett dicht

Schwalmstadt - Chaos auf der A49 bei Schwalmstadt! Die Autobahn musste am Dienstag in beide Fahrtrichtungen nach einem Unfall gesperrt werden. Mehrere Schweine sind aus einem umgekippten Tiertransporter entkommen.

Auf der A49 ist ein Tiertransporter am Dienstag verunfallt. © Hessenews TV

Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug gegen 4.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel unterwegs, als er kurz nach dem Tunnel "Frankenhain" plötzlich aus bislang noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Sattelzugmaschine kippte den Angaben zufolge vollständig auf die Fahrzeugfront. Der Fahrer hatte großes Glück im Unglück und blieb dabei unverletzt.

Der mit Schweinen beladene Transportanhänger stürzte auf die Seite und wurde wie auch der Lkw stark beschädigt. In der Folge konnten mehrere Tiere sich befreien und auf der A49 umherlaufen.

Um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde die Autobahn von den Beamten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Mitarbeiter des Veterinäramtes befinden sich an der Unfallstelle. Gemeinsam mit dem tierärztlichen Personal wird versucht, die Schweine einzufangen. Außerdem mussten einige verletzte Tiere von ihren Leiden erlöst werden.