Rettungswagen und Fahrzeug kollidieren, fünf Menschen bei Unfall verletzt

Bebra - Folgenschwerer Unfall an der Einmündung der B27 und der Hersfelder Straße in Bebra! Ein Rettungswagen ist während einer Einsatzfahrt mit einem Auto kollidiert. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken.

Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Polizeiangaben vom Donnerstagabend ist es am späten Nachmittag gegen 17 Uhr im Bereich einer Kreuzung zum Zusammenstoß gekommen.

Nach ersten Informationen wurden fünf Personen verletzt, drei Streifen der Polizeistation Rotenburg an der Fulda sowie zahlreiche Rettungskräfte sind weiter Ort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Klärung des genauen Hergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, der den Beamten bei der Rekonstruktion helfen soll.