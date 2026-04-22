Skoda-Fahrerin wechselt Spur, Bus durchbricht Leitplanke
Von Anna Müller, Jan Höfling
Erlensee - Wegen eines Verkehrsunfalls auf einer Landstraße bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis ist es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen gekommen.
Wie die Polizei mitteilte, soll eine Skoda-Fahrerin auf Höhe der Auffahrt zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main überaus abrupt mit ihrem roten Fabia in den Ausfahrtsbereich gewechselt sein.
Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei eine Busfahrerin auf der L3193 ruckartig ausgewichen und habe dadurch eine Leitplanke durchbrochen.
Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin trugen von dem Unfall Schleudertraumata davon, im Linienbus gab es keine Verletzten. Autofahrer mussten wegen der Unfallaufnahme mit Einschränkungen rechnen.
Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin trugen bei dem Vorfall mutmaßlich Schleudertraumata davon. Verletzte in dem Schulbus gab es offenbar nicht.
Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern an. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Langenselbold unter der Telefonnummer 06183911550 in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa