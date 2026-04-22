Skoda-Fahrerin wechselt Spur, Bus durchbricht Leitplanke

Erlensee - Wegen eines Verkehrsunfalls auf einer Landstraße bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis ist es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll eine Skoda-Fahrerin auf Höhe der Auffahrt zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main überaus abrupt mit ihrem roten Fabia in den Ausfahrtsbereich gewechselt sein.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei eine Busfahrerin auf der L3193 ruckartig ausgewichen und habe dadurch eine Leitplanke durchbrochen.

Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin trugen von dem Unfall Schleudertraumata davon, im Linienbus gab es keine Verletzten. Autofahrer mussten wegen der Unfallaufnahme mit Einschränkungen rechnen.

Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin trugen bei dem Vorfall mutmaßlich Schleudertraumata davon. Verletzte in dem Schulbus gab es offenbar nicht.