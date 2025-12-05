Ohne Sicherheitsgurt: Mann (73) bei Autobahn-Unfall schwer verletzt

Fulda/Ohmtal-Dreieck - Sein Kopf wurde mit großer Wucht gegen eine Windschutzscheibe geschleudert: Ein 73-Jähriger wurde bei einem Unfall am Ohmtal-Dreieck in Osthessen am Donnerstagabend schwer verletzt - der Mann saß ohne angelegten Haltegurt im Wagen.

Sanitäter und ein Notarzt versorgten am Donnerstagabend am Ohmtal-Dreieck einen schwer verletzten Mann. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 18.20 Uhr, wie die Polizei in Fulda in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Demnach war ein Ehepaar mit einem Mercedes C-Klasse aus Kassel kommend auf der A49 unterwegs, um am Ohmtal-Dreieck weiter auf der A5 in Richtung Süden zu fahren.

Dabei schätzte die 68-jährige Fahrerin "den Fahrbahn- und Kurvenverlauf falsch ein", wie ein Polizeisprecher erklärte. In der Folge sah sie sich genötigt, den voll beladenen Mercedes abzubremsen.

"Dadurch brach das Heck aus, und die Fahrerin verlor die Kontrolle", hieß es weiter. Der Wagen krachte frontal gegen die Mittelleitplanke und wurde dann von dort zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Entgegengesetzt zur Fahrtrichtung blieb das Auto stehen.

Die Fahrer eines nachfolgenden Autos sowie eines Sattelzugs erkannten zum Glück die Gefahr rechtzeitig und wichen dem Autowrack aus.