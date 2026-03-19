Tödlicher Unfall: Auto kracht gegen Pferd, Fahrer (†26) und Tier sterben

Bergstraße/Heppenheim - Für einen 26-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Auch ein Pferd wurde bei dem Crash am Donnerstagmorgen im südhessischen Landkreis Bergstraße getötet.

Nach einem tödlichen Unfall am Donnerstagmorgen wurde die L3398 im Landkreis Bergstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der L3398 zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und der Kreisstadt Heppenheim, wie die Polizei mitteilte.

Demnach fuhr der 26-Jährige mit einem Auto auf der Landstraße in Richtung Heppenheim. Auf Höhe einer Brücke krachte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße gegen ein frei laufendes Pferd.

"Das Auto überschlug sich in der Folge und kam in einem angrenzenden Acker zum Stillstand", ergänzte ein Sprecher.

Der junge Mann erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen. "Auch das Pferd verendete bei dem Zusammenprall", hieß es weiter. Die L3398 wurde bis etwa 10 Uhr voll gesperrt.

Wie das Tier auf die Landstraße gelangte, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Heppenheim dauern an.