Tragisches Unglück in Gießen: Schulkind (†11) stirbt nach Kollision mit Auto

Gießen - Im mittelhessischen Gießen ereignete sich am Mittwochmorgen ein tragischer Verkehrsunfall . Ein elf Jahre alter Junge verlor dabei sein Leben.

An jener Stelle auf der Licher Straße in Gießen hat sich der tödliche Unfall am Mittwochmorgen abgespielt. © 5VISION.NEWS

Nach Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 7.40 Uhr in der Licher Straße auf Höhe der dortigen Tankstelle.

Demnach war der elfjährige Schüler mit seinem Fahrrad unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 64-jährigen Mannes kam.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten die Rettungskräfte das Leben des Kindes nicht mehr retten. Der Autofahrer erlitt einen Schock.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Licher Straße zeitweise gesperrt werden.