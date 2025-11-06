BMW-Fahrer flieht vom Unfallort und lässt vier Verletzte, darunter zwei Kinder, zurück

Rüsselsheim - Insgesamt vier Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind: Nach einem verhängnisvollen Unfall im südhessischen Rüsselsheim fahndet die Polizei intensiv nach einem unbekannten BMW-Fahrer!

Schwerer Unfall mit vier Verletzten in Rüsselsheim: Die Polizei sucht den Fahrer dieses schwarzen BMWs. © 5VISION.NEWS

Der Crash ereignete sich am Mittwochabend in der Adam-Opel-Straße, wie das Polizeipräsidium Südhessen in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

Demnach waren gegen 18.15 Uhr ein BMW und ein Smart auf der Straße in Richtung des Stadtteils Königstädten unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung der Adam-Opel-Straße mit dem Kurt-Schumacher-Ring verlor der Fahrer des BMWs aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen.

Der BMW rammte den auf der rechten Spur fahrenden Smart. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen eine Ampel geschleudert. Der BMW krachte gegen ein Brückengeländer.

"Anschließend flüchtete der männliche Unfallverursacher vom Unfallort", ergänzte ein Polizeisprecher. Seinen verletzten 24 Jahren alten Beifahrer ließ der Unbekannte in dem Wrack des BMWs zurück.