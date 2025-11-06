BMW-Fahrer flieht vom Unfallort und lässt vier Verletzte, darunter zwei Kinder, zurück
Rüsselsheim - Insgesamt vier Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind: Nach einem verhängnisvollen Unfall im südhessischen Rüsselsheim fahndet die Polizei intensiv nach einem unbekannten BMW-Fahrer!
Der Crash ereignete sich am Mittwochabend in der Adam-Opel-Straße, wie das Polizeipräsidium Südhessen in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.
Demnach waren gegen 18.15 Uhr ein BMW und ein Smart auf der Straße in Richtung des Stadtteils Königstädten unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung der Adam-Opel-Straße mit dem Kurt-Schumacher-Ring verlor der Fahrer des BMWs aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen.
Der BMW rammte den auf der rechten Spur fahrenden Smart. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen eine Ampel geschleudert. Der BMW krachte gegen ein Brückengeländer.
"Anschließend flüchtete der männliche Unfallverursacher vom Unfallort", ergänzte ein Polizeisprecher. Seinen verletzten 24 Jahren alten Beifahrer ließ der Unbekannte in dem Wrack des BMWs zurück.
Kreuzung in Rüsselsheim nach Unfall voll gesperrt: Polizei sucht Zeugen
Die Fahrerin des Smart, eine 44 Jahre alte Frau aus Raunheim in Südhessen, wurde bei dem Crash leicht verletzt, ebenso ihr vierzehnjähriges Kind. Ein fünf Jahre altes Kind der Frau, das ebenfalls in dem Smart gesessen hatte, erlitt schwere Verletzungen.
Die Mutter, ihre Kinder sowie der Beifahrer aus dem BMW wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.
Die Kreuzung Adam-Opel-Straße/Kurt-Schumacher-Ring wurde vorübergehend komplett gesperrt. Zudem musste die beschädigte Ampel außer Betrieb genommen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.
Die Ermittlungen zu dem Unfall in Rüsselsheim sowie die Fahndung nach dem flüchtigen BMW-Fahrer dauern an. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 061426960 bei der Polizei melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS