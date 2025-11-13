Flucht vor Polizei endet mit Unfall: Beamte finden mehrere Waffen
Hanau - Ein 19-Jähriger floh mit seinem VW vor der Polizei und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Wie die Beamten hinterher feststellten, hatte der junge Mann einige Gründe für seine Flucht, darunter auch ein offener Haftbefehl!
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im südosthessischen Hanau nahe Frankfurt am Main, wie die Polizei mitteilte.
Demnach sollte der weiße VW gegen 14.30 Uhr in der Bruchköbeler Landstraße einer Kontrolle unterzogen werden.
Der junge Fahrer verlangsamte sein Auto zunächst, trat dann aber plötzlich auf Gaspedal: Der Wagen beschleunigte und raste davon!
Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der VW bis in die Josefstraße. Dort verlor der 19-jährige Fahrer dann die Kontrolle über den Wagen: Der VW krachte gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos und überschlug sich infolge der großen Wucht des Aufpralls.
Trotz Crash: 19-jähriger Fahrer setzt Flucht zu Fuß fort
Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Es gelang dem Fahrer, sich aus dem Wrack zu befreien, zu Fuß setzte er seine Flucht fort.
Der junge Mann kam aber nicht mehr weit, die Polizei konnte ihn "nach kurzer Verfolgung stoppen und vorläufig festnehmen", wie ein Sprecher erklärte.
Bei der Durchsuchung des Autowracks sowie des festgenommenen Fahrers "fanden die Schutzleute mehrere Waffen", wie es weiter hieß. Zudem stellten die Ermittler fest, dass gegen den 19-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag.
Der junge Mann werde daher zeitnah in ein nahe gelegenes Gefängnis eingeliefert. Zudem wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, "unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz", schloss der Sprecher seinen Bericht ab.
Titelfoto: 5VISION.NEWS