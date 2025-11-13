Flucht vor Polizei endet mit Unfall: Beamte finden mehrere Waffen

Hanau - Ein 19-Jähriger floh mit seinem VW vor der Polizei und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Wie die Beamten hinterher feststellten, hatte der junge Mann einige Gründe für seine Flucht, darunter auch ein offener Haftbefehl!

In der Josefstraße in Hanau überschlug sich am Mittwoch ein weißer VW: Der Fahrer war mit seinem Wagen vor der Polizei geflohen. © 5VISION.NEWS

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im südosthessischen Hanau nahe Frankfurt am Main, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollte der weiße VW gegen 14.30 Uhr in der Bruchköbeler Landstraße einer Kontrolle unterzogen werden.

Der junge Fahrer verlangsamte sein Auto zunächst, trat dann aber plötzlich auf Gaspedal: Der Wagen beschleunigte und raste davon!

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der VW bis in die Josefstraße. Dort verlor der 19-jährige Fahrer dann die Kontrolle über den Wagen: Der VW krachte gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos und überschlug sich infolge der großen Wucht des Aufpralls.