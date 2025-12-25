Unfall auf B27: Auto schleudert über Fahrbahn, Kinder verletzt

Fulda - Eine fünfköpfige Familie aus Bad Hersfeld ist am Heiligabend mit dem Auto quer über eine Bundesstraße geschleudert. Zwei Kinder wurden dem Unfall leicht verletzt, die Eltern und eine Jugendliche blieben unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Dies berichtete das Polizeipräsidium Osthessen am Donnerstagvormittag zu dem Zwischen vom Vortag.

Die Familie war gegen 19 Uhr auf der B27 von Fulda nach Bad Hersfeld unterwegs. Im Stadtteil Lehnerz, wo die Fahrbahn zweispurig verläuft, wollte die 41-jährige Fahrerin einen Wagen überholen. Dabei zog sie aus nicht bekanntem Grund zu weit nach links.

"Jetzt verriss sie die Lenkung nach rechts, überfuhr beide Fahrspuren und den Seitenstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke", schilderte die Polizei den Hergang.

Und weiter: "Erst nach weiteren 30 Metern kam sie auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen."