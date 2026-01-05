Unfall fordert Menschenleben: Autofahrer gerät mit Fahrzeug auf Gegenfahrbahn und kracht in Laster

Blankenheim - Die Rettungskräfte hatten keine Chance, das Leben eines Autofahrers noch zu retten: Der 32-Jährige war auf der B27 mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und so schwer verletzt worden, dass er am Unfallort starb.

Die Retter waren nach dem Unfall machtlos. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Angaben des Polizeipräsidiums Osthessen zufolge war der Mann am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr nahe Ludwigsau im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Ford auf der Bundesstraße unterwegs, als er zwischen Friedlos und Blankenheim aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.

Auf dieser kollidierte er frontal mit einem Laster, an dessen Steuer ein 47 Jahre alter Fahrer saß.

Durch die wirkenden Kräfte wurde der Fiesta von der Straße geschleudert, kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der 32-Jährige erlitt dabei dermaßen schwere Verletzungen, dass jede Hilfe der alarmierten Retter letztlich zu spät kam.

Der Lkw kam derweil nach links von seinem Fahrstreifen ab und überfuhr die Gegenfahrbahn. Er blieb im Grünstreifen stehen.

Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und danach in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Autofahrer (24), der in einem nachfolgenden Wagen saß, wurde den Beamten zufolge leicht verletzt.