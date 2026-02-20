Auto kracht gegen Bus: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Eschwege/Witzenhausen - Für einen 66-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät: Der Autofahrer starb trotz Reanimation noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen!

Tödlicher Unfall in Witzenhausen: Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren zwar schnell vor Ort, konnten aber nichts mehr ausrichten. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der tragische Crash ereignete sich am Freitagmorgen in der Ermschwerder Straße im nordhessischen Witzenhausen, wie die Polizei in Eschwege mitteilte.

Demnach war ein 66 Jahre alter Mann mit einem Auto in der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache krachte er mit seinem Wagen "frontal gegen einen Linienbus, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einer dortigen Haltestelle stand", wie ein Sprecher erklärte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch zur Stelle, doch dem Autofahrer war nicht mehr zu helfen - alle Maßnahmen zur Reanimation waren vergeblich.

Ein medizinischer Notfall bei dem 66-Jährigen sei "als Unfallursache derzeit nicht auszuschließen".

Der Busfahrer und zehn Fahrgäste, die sich bei dem Zusammenstoß im Inneren des Omnibusses aufhielten, blieben unverletzt.