Tödlicher Bahn-Unfall: Frau (†88) von Zug erfasst

Kassel/Immenhausen - Für eine 88-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät: Die Seniorin wurde auf einem Bahnübergang im nordhessischen Landkreis Kassel von einem Zug erfasst!

Tödlicher Bahnunfall in Nordhessen: Die Strecke zwischen Grebenstein und Espenau-Mönchehof nördlich von Kassel wurde gesperrt. (Symbolfoto) © Montage: Stefan Sauer/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 11.53 Uhr, wie die Bundespolizeiinspektion Kassel mitteilte.

Demnach sahen Zeugen, wie die 88-Jährige "die geschlossenen Schranken" am Bahnübergang in Immenhausen umging und auf die Gleise trat.

Der Lokführer des herannahenden National-Expresses 26711 "gab noch einen Achtungspfiff ab, der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen", erklärte ein Sprecher. Die Seniorin wurde von der Lok erfasst und tödlich verletzt.

"Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus", hieß es weiter.

Der Lokführer und die 192 Fahrgäste in dem Zug blieben unverletzt. Die Bahnstrecke wurde zwischen den Orten Grebenstein und Espenau-Mönchehof in beide Fahrtrichtungen gesperrt.