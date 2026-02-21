Nissan erfasst Mann auf Fußgängerüberweg: 28-Jähriger schwer verletzt

Bad Soden-Salmünster - Ein 28-jähriger Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht: In der Spessart-Gemeinde Bad Soden-Salmünster kam es Freitagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

In Bad Soden-Salmünster kam es am Freitagabend zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 20.40 Uhr in der Spessartstraße, wie die Polizei in Südosthessen am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach lief ein 28 Jahre alter Mann über einen Fußgängerüberweg in Höhe der Freiherr-vom-Stein-Straße. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger mit einem Nissan auf der Spessartstraße.

Aus noch unbekannter Ursache erfasste das Auto den Fußgänger. Der 28-Jährige erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und brachten den Mann in ein nahe liegendes Krankenhaus.

"An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro", ergänzte ein Sprecher.