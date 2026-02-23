Unfall auf Bundesstraße: Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr

Büttelborn - Großeinsatz auf der B42 im hessischen Landkreis Groß-Gerau: Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall sind bei Büttelborn am Montagabend zwei Menschen verletzt worden.

Auf der B42 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. © 7aktuell.de/Vincent B.

Laut Angaben der Polizei wurde eine der am Unfall beteiligten Personen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr zunächst aus diesem befreit werden.

Beide Verletzte kamen nach einer Erstversorgung vor Ort zur Behandlung in Krankenhäuser. Zu der Schwere der erlittenen Verletzungen lagen vorerst noch keinerlei Informationen vor. Der Hergang ist ebenso unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.