Unfall auf Bundesstraße: Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr

Großeinsatz auf der B42 im hessischen Landkreis Groß-Gerau: Bei einem schweren Verkehrsunfall sind bei Büttelborn am Montagabend zwei Menschen verletzt worden.

Von Jan Höfling

Büttelborn - Großeinsatz auf der B42 im hessischen Landkreis Groß-Gerau: Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall sind bei Büttelborn am Montagabend zwei Menschen verletzt worden.

Auf der B42 ist es zu einem schweren Unfall gekommen.
Auf der B42 ist es zu einem schweren Unfall gekommen.  © 7aktuell.de/Vincent B.

Laut Angaben der Polizei wurde eine der am Unfall beteiligten Personen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr zunächst aus diesem befreit werden.

Beide Verletzte kamen nach einer Erstversorgung vor Ort zur Behandlung in Krankenhäuser. Zu der Schwere der erlittenen Verletzungen lagen vorerst noch keinerlei Informationen vor. Der Hergang ist ebenso unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Feuerwehr und Rettungskräfte haben vor Ort alle Hände voll zu tun.
Feuerwehr und Rettungskräfte haben vor Ort alle Hände voll zu tun.  © 7aktuell.de/Vincent B.

Die Bundesstraße musste von der Polizei aufgrund der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de/Vincent B.

Mehr zum Thema: