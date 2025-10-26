Opel gerät in Gegenverkehr: Mädchen (12) bei Unfall schwer im Gesicht verletzt

Unfall auf der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg: Eine Autofahrerin ist in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Opel in den Gegenverkehr geraten.

Von Jan Höfling

Weiterstadt - Heftiger Unfall auf der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg: In einem Waldstück ist eine 70 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Opel in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Audi kollidiert.

Der Opel der 70 Jahre alten Unfallverursacherin überschlug sich bei dem Unfall der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Der Opel der 70 Jahre alten Unfallverursacherin überschlug sich bei dem Unfall der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg.  © 7aktuell.de/Vincent B

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag mitteilte, war es in der Nacht gegen 0.35 Uhr zwischen Büttelborn und Weiterstadt zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen.

Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Wagen der Unfallverursacherin, die in Richtung Weiterstadt fuhr und blieb auf dem Dach liegen.

Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge konnten den Angaben zufolge mit Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte diese selbständig verlassen. Ein Mädchen erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Die Zwölfjährige musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt und danach ebenfalls in Kliniken gebracht.

Die Autofahrerin war auf der Bundesstraße in der Nacht auf Sonntag mit einem Audi frontal kollidiert.
Die Autofahrerin war auf der Bundesstraße in der Nacht auf Sonntag mit einem Audi frontal kollidiert.  © 7aktuell.de/Vincent B
Retter waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.
Retter waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.  © 7aktuell.de/Vincent B

Die B42 musste während der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: 7aktuell.de/Vincent B

