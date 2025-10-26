Opel gerät in Gegenverkehr: Mädchen (12) bei Unfall schwer im Gesicht verletzt

Weiterstadt - Heftiger Unfall auf der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg: In einem Waldstück ist eine 70 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Opel in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Audi kollidiert.

Der Opel der 70 Jahre alten Unfallverursacherin überschlug sich bei dem Unfall der B42 im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. © 7aktuell.de/Vincent B

Wie das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag mitteilte, war es in der Nacht gegen 0.35 Uhr zwischen Büttelborn und Weiterstadt zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen.

Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Wagen der Unfallverursacherin, die in Richtung Weiterstadt fuhr und blieb auf dem Dach liegen.

Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge konnten den Angaben zufolge mit Ersthelfern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte diese selbständig verlassen. Ein Mädchen erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Die Zwölfjährige musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt und danach ebenfalls in Kliniken gebracht.