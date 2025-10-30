82-Jährige kommt beim Abbiegen mit Auto auf falsche Seite: Radler in Straßengraben geschleudert

Hanau - Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können! Mit Verdacht auf ein gebrochenes Schlüsselbein und zudem diversen Prellungen ist ein Radfahrer (76) nach einem Unfall in Hanau in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Rettungskräfte mussten den Mann (76) in eine Klinik bringen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge war der Senior am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, mit seinem Fahrrad unterwegs, als eine Autofahrerin (82) mit ihrem Peugeot beim Abbiegen von der Hochstädter Landstraße auf die Kesselstädter Straße auf die falsche Seite kam und ihn erfasste.

Der 76-Jährige, der in einer Gruppe mit anderen Radfahrern fuhr, wurde über die Motorhaube und A-Säule des Fahrzeugs geschleudert und landete danach im Straßengraben. Er musste nach einer Erstversorgung in eine Klinik transportiert werden.