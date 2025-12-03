Rollerfahrer mit Sozius will sich Polizeikontrolle entziehen, Flucht endet an Bauzaun

Kelsterbach - Polizeibeamte wollten auf der Südlichen Ringstraße in Kelsterbach einen Rollerfahrer und seinen Sozius kontrollieren. Beide waren ohne Schutzhelme unterwegs. Statt zu stoppen, gab der Fahrer jedoch Gas - mit Folgen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Roller, der kein Versicherungskennzeichen hatte, war den Kräften am Dienstag gegen 21.30 Uhr aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 17-Jährige am Lenker missachtete die Anhaltezeichen demnach und wollte flüchten.

Die Fahrt endete wenig später in der Lärchenstraße, in der der Rollerfahrer einen Bauzaun touchierte und dadurch zu Fall kam. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, sein Mitfahrer hatte Glück im Unglück und überstand den Unfall unbeschadet.

Wie sich herausstellte, hatte der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis und laut dem Ermittlungsstand auch keine gültige Versicherung für den Motorroller.