Frontal-Crash mit drei Toten - darunter eine Neunjährige
Offenbach am Main - Bei einem Unfall in Offenbach ist am Sonntagnachmittag ist eine 66 Jahre alte Audi-Fahrerin ums Leben gekommen. Ein neunjähriges Mädchen starb am Montagmorgen, eine 88-jährige Frau am Dienstag. Ein 31-jähriger Mann erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen.
Die 88-Jährige starb ebenso wie das Kind in einem Krankenhaus an den Folgen des Unglücks, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.
"Damit erhöht sich die Zahl der bei dem schlimmen Unfall tödlich verletzten Personen auf drei", ergänzte ein Sprecher am Mittwoch und fügte hinzu: "Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern derzeit noch an."
Der tödliche Crash ereignete sich am Sonntag auf der Mühlheimer Straße. Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen wie folgt: Demnach war ein 31-jähriger Mann in seinem VW auf der Straße in Richtung Mühlheim unterwegs gewesen.
Zwischen der Danziger Straße und der Memeler Straße kam der VW dann um 13.50 Uhr in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in einen mit drei Personen besetzten Audi A1.
Kurz zuvor soll ein anderer Audi vor dem VW aus der Ausfahrt eines Grundstücks gekommen und links in die Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach eingebogen sein. Beim Ausweichen soll der VW dann auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und es kam zum Crash.
Polizei sucht nach tödlichem Unfall in Offenbach Zeugen
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der A1 gegen einen geparkten Nissan Micra geschleudert. Dabei erlitt die 66-jährige Fahrerin laut Polizei so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später in einer Klinik starb.
Ihre beiden Mitfahrerinnen - eine 88-Jährige sowie ein neunjähriges Mädchen - sowie der VW-Fahrer kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.
Der mutmaßliche Fahrer des anderen Audis, der zunächst davon gefahren war, konnte von der Polizei ermittelt werden. Mit der genauen Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Offenbacher Polizei weiterhin Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06980985100 entgegengenommen.
Erstmeldung vom 30. November, 21.37 Uhr, zuletzt aktualisiert am 3. Dezember um 12.42 Uhr.
Titelfoto: 5VISION.NEWS