Frontal-Crash mit drei Toten - darunter eine Neunjährige

Offenbach am Main - Bei einem Unfall in Offenbach ist am Sonntagnachmittag ist eine 66 Jahre alte Audi-Fahrerin ums Leben gekommen. Ein neunjähriges Mädchen starb am Montagmorgen, eine 88-jährige Frau am Dienstag. Ein 31-jähriger Mann erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen.

Auf der Mühlheimer Straße in Offenbach am Main kam es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall. © 5VISION.NEWS

Die 88-Jährige starb ebenso wie das Kind in einem Krankenhaus an den Folgen des Unglücks, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

"Damit erhöht sich die Zahl der bei dem schlimmen Unfall tödlich verletzten Personen auf drei", ergänzte ein Sprecher am Mittwoch und fügte hinzu: "Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern derzeit noch an."

Der tödliche Crash ereignete sich am Sonntag auf der Mühlheimer Straße. Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen wie folgt: Demnach war ein 31-jähriger Mann in seinem VW auf der Straße in Richtung Mühlheim unterwegs gewesen.

Zwischen der Danziger Straße und der Memeler Straße kam der VW dann um 13.50 Uhr in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in einen mit drei Personen besetzten Audi A1.

Kurz zuvor soll ein anderer Audi vor dem VW aus der Ausfahrt eines Grundstücks gekommen und links in die Mühlheimer Straße in Richtung Offenbach eingebogen sein. Beim Ausweichen soll der VW dann auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und es kam zum Crash.