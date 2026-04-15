Vorfahrt missachtet? Junge auf Rad von Auto erfasst und auf Straße geschleudert

Rodenbach - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Ein elf Jahre alter Junge ist in Rodenbach auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden.

Der Junge (11) wurde bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/candy18

Laut Polizeiangaben vom Mittwochmorgen war das Kind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Würzburger Straße unterwegs, als es nach ersten Erkenntnissen im Kreuzungsbereich zum Schulweg die Vorfahrt eines Autofahrers (58) missachtet hat.

Der VW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Elfjährige wurde durch die Wucht der Kollision von seinem Rad auf die Straße geschleudert, dabei allerdings nur leicht verletzt.

Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung und Überprüfung in ein Krankenhaus transportiert.