Wagen überschlägt sich auf A67: Schwangere Frau schwer verletzt

Bergstraße/Lampertheim - Fünf Verletzte, darunter eine schwangere Frau und zwei Kinder: Auf der A67 in Südhessen kam es am Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall !

Unfall auf der A67 am Sonntagabend: Der Rettungsdienst brachte zwei Kinder, eine schwangere Frau und zwei Männer in nahe gelegene Kliniken. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Crash ereignete sich gegen 20.30 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch auf Höhe der Stadt Lampertheim in nördlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Demnach fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Viernheim mit einem Wagen "mit hoher Geschwindigkeit auf der mittleren der drei Fahrspuren und wechselte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges auf die linke Fahrspur", wie ein Sprecher erklärte.

Bei diesem Überholmanöver rammte der Wagen des 20-Jährigen das Auto einer vierköpfigen Familie aus dem Raum Bingen.

Infolge der hohen Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen der Familie mehrfach: Der 25-jährige Fahrer und zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Ein 21 Jahre alte schwangere Frau wurde schwer verletzt. Zum Zustand des ungeborenen Kindes liegen aktuell noch keine Informationen vor.