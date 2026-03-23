Wagen überschlägt sich auf A67: Schwangere Frau schwer verletzt
Bergstraße/Lampertheim - Fünf Verletzte, darunter eine schwangere Frau und zwei Kinder: Auf der A67 in Südhessen kam es am Sonntagabend zu einem verhängnisvollen Unfall!
Der Crash ereignete sich gegen 20.30 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch auf Höhe der Stadt Lampertheim in nördlicher Fahrtrichtung, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.
Demnach fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Viernheim mit einem Wagen "mit hoher Geschwindigkeit auf der mittleren der drei Fahrspuren und wechselte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges auf die linke Fahrspur", wie ein Sprecher erklärte.
Bei diesem Überholmanöver rammte der Wagen des 20-Jährigen das Auto einer vierköpfigen Familie aus dem Raum Bingen.
Infolge der hohen Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen der Familie mehrfach: Der 25-jährige Fahrer und zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen.
Ein 21 Jahre alte schwangere Frau wurde schwer verletzt. Zum Zustand des ungeborenen Kindes liegen aktuell noch keine Informationen vor.
Sperrung der A67 am Sonntagabend nach Unfall
Das Auto des Unfallverursachers krachte nach dem Zusammenstoß gegen die Leitplanke. Der 20-jährige Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.
"Es konnten sich alle beteiligten Personen eigenständig aus den Fahrzeugen befreien", hieß es weiter. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt waren nach dem Crash rasch vor Ort und versorgten die Verwundeten, die alle im Anschluss in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht wurden.
"Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn nach Norden für circa eineinhalb Stunden voll- beziehungsweise teilweise gesperrt", fügte der Sprecher noch hinzu.
Den bei dem Unfall auf der A67 entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf "mindestens 22.000 Euro". Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an.
Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler