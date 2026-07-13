Regelmäßige Abschiebeflüge nach Syrien: Hessens Innenminister Poseck bezieht klar Stellung

Wiesbaden - Der Bürgerkrieg ist vorbei, Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU ) kann sich bei Abschiebungen langfristig auch mehrere Charterflüge pro Monat von Deutschland nach Syrien vorstellen.

In Syrien hatte von den Jahren 2011 bis 2024 ein grausamer Bürgerkrieg getobt, die Schäden im Land sind enorm. © Sergei Grits/AP/dpa

Das Bundesinnenministerium hatte entsprechend bereits angekündigt, dass künftig monatlich bis zu drei solcher Flüge in das von den islamistischen Taliban beherrschte Afghanistan möglich seien.

Poseck sagte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden: "Perspektivisch müssen wir auch mit Syrien so weit kommen."

Wichtig sei jedoch zu differenzieren. Gut integrierte Syrer, etwa Ärzte und Pfleger, könnten bleiben, gerade wenn sie auch schon einen deutschen Pass hätten, erklärte der Innenminister. "Straftäter und Gefährder allerdings müssen zuerst gehen."

Aber auch bei integrierten syrischen Flüchtlingen, "die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben und Sozialleistungen in Anspruch nehmen, sind Abschiebungen angesichts der Belastung hiesiger Sozialsysteme unvermeidbar, zumal ihre Heimat jede Hand beim Wiederaufbau braucht", ergänzte Poseck. In Syrien hatte von 2011 bis 2024 ein grausamer Bürgerkrieg getobt.

Viele Hunderttausend Syrer flohen deshalb nach Deutschland. Anders als bei Afghanistan sind Abschiebungen auch nur von einzelnen Straftätern nach Syrien vorerst Ausnahme - die dortige Sicherheitslage gilt noch als angespannt.