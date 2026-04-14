Unterschiede mitunter enorm: Hier blitzt es in Hessen am meisten

Offenbach - Bei Gewittern kracht und blitzt es, Stadt und Kreis Offenbach führen in Hessen die Blitz-Statistik an.

Grundlage sind Blitze pro Quadratkilometer. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie aus den Tabellen des Informationsdienstes Aldis/Blids im österreichischen Wien hervorgeht, hatte die Stadt Offenbach im zurückliegenden Jahr die höchste Blitzdichte im ganzen Bundesland.

Gezählt werden Blitze pro Quadratkilometer. Die Stadt Offenbach kam auf einen Wert von 0,73. Danach folgt der Landkreis Offenbach mit 0,61. Diesen Wert erreicht auch die Stadt Frankfurt.

Im Gegensatz zum Rhein-Main-Gebiet war die Blitzdichte 2025 in Nordhessen besonders gering. Am unteren Ende der Liste stehen der Kreis Waldeck-Frankenberg (0,15) und Kassel (0,2).

Die Statistik auf Bundesland-Ebene war schon Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Dabei zeigte sich, dass es 2025 in Hessen seltener geblitzt hat als 2024. Insgesamt 6462 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids im Jahresverlauf.

2024 hatte das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten 11.488 Blitze registriert.