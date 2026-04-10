10.04.2026 13:04 Verstärkte Kontrollen in Hessen: Darauf müssen sich Autofahrer in der nächsten Woche einstellen

In der kommenden Woche wird die Polizei auch in Hessen verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Den Höhepunkt bildet der Blitzermarathon am Mittwoch.

Von Paul Schiffgens

Hessen - Autofahrer aufgepasst: Vom 13. bis 19. April führt die Polizei in Hessen verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Alle Polizeipräsidien beteiligen sich in diesem Zeitraum an der Kontrollwoche "Speed" inklusive des Blitzermarathons am kommenden Mittwoch (15. April).

Wann genau finden die Kontrollen statt?

Zweimal im Jahr findet die länderübergreifende Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien, statt - die erste dieses Jahres in der kommenden Woche. Der Schwerpunkt liegt auf Mittwoch: An diesem Tag ist ein sogenannter Speedmarathon mit besonders vielen Kontrollen geplant. Aber auch an den anderen Tagen muss mit verstärkten Kontrollen gerechnet werden.

Wo wird kontrolliert und geblitzt?

Um gezielt auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen, veröffentlicht die hessische Polizei vorab sämtliche Messstellen, die im Rahmen des Speedmarathons am Mittwoch eingerichtet werden. Die über 230 Messstellen an Landstraßen, Bundesstraßen sowie Autobahnen sind auf der Internetseite der hessischen Polizei einsehbar. Gleichzeitig weist die Polizei darauf hin, dass, wie an jedem anderen Tag, auch zusätzlich unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen oder kurzfristige Änderungen möglich sind.

Mit unterschiedlichen Methoden werden die Kontrollen durchgeführt. Zudem wollen die Beamten verstärkt das Gespräch mit den Temposündern suchen. © Christian Laddemann/dpa

Wie geht die Polizei vor?

Allein am Mittwoch werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz sein, erklärte die Polizei. Sie setzt bei der Geschwindigkeitsüberwachung dabei auf verschiedene Techniken. Dazu zählen unter anderem Handlasermessgeräte, mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik, die Verstöße beweissichernd dokumentieren können, heißt es.

Was ist Ziel der Aktion?