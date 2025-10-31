Versuchtes Tötungsdelikt: Jugendlicher soll Vater mit Messer schwer verletzt haben

Wächtersbach - Ein Jugendlicher soll seinen Vater bei einem Streit schwer verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Der Jugendliche hatte sich widerstandslos von der Polizei festnehmen lassen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Tat hatte sich am Donnerstagabend in Wächtersbach ereignet. Während eines Polizeieinsatzes war der Sohn festgenommen worden. Sein 45 Jahre alter Vater wurde mit schweren Verletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen soll der Verdächtige den 45-Jährigen mit einem Messer verletzt haben.

Dann habe der Sohn nach bisherigen Erkenntnissen selbst den Notruf verständigt. Bei seiner Festnahme am Tatort habe der Jugendliche keinen Widerstand geleistet, hieß es.

Vor Ort habe es noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen gegeben. Auch die mutmaßliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher.