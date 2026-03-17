Viele Pendler dürfen vorerst aufatmen! Streiks im Nahverkehr abgewendet

Frankfurt am Main - Gute Nachricht! Die Gefahr weiterer Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr Hessens ist vorerst abgewendet.

Es wird (vorerst) nicht erneut gestreikt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

In der Nacht auf Dienstag haben sich die jeweiligen Tarifpartner auf einen Kompromiss geeinigt, berichtet die Gewerkschaft Verdi am Morgen.

Nun sollen die Mitglieder der Gewerkschaft befragt werden, ob ihnen das Ergebnis ausreicht. Details will Verdi danach im Laufe des Tages präsentieren.

Zunächst hatten für diesen Donnerstag (19. März) erneute Arbeitsniederlegungen gedroht. Betroffen waren seit Februar in mehreren Wellen immer wieder die kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Marburg und Kassel.

Während Pendler in Frankfurt auf S-Bahnen und Busse ausweichen konnten, standen die Bahnen und Busse der Kasseler Verkehrsgesellschaft nahezu komplett still. In Wiesbaden haben in den vorhergehenden Runden die Busfahrer gestreikt.

In Gießen und Marburg war nur ein Teil der Beschäftigten zu dem Warnstreik aufgerufen. Grund sind unterschiedliche Tarifverträge, wegen derer viele Beschäftigte nicht in den Warnstreikaufruf einbezogen sind.