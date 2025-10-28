Vogelgrippe bereitet große Sorgen: Tierparks in Hessen treffen Vorkehrungen

Wiesbaden/Frankfurt/Schotten/Weilburg - Die Vogelgrippe hat auch Auswirkungen auf Tierparks. Bundesweit wurde das Influenzavirus H5N1 bei Wild- und Zuchttieren nachgewiesen, nun gibt es auch erste Fälle in Hessen .

Auch in Hessen ist die Vogelgrippe ein großes Thema. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

"Zoos sind in Hessen bislang nicht betroffen", teilt das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. "Wir empfehlen hier eine freiwillige Aufstallung."

Die Fasanerie in Wiesbaden hat laut Stadt bereits vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz ihres Vogelbestands eingeleitet, wie die Stadt mitteilt.

"Um eine mögliche Ansteckung zu verhindern, wurden die Gänse und Enten des Tier- und Pflanzenparks vorübergehend in geschützten Stallungen untergebracht und sind derzeit nicht in ihren gewohnten Gehegen zu sehen", hieß es.

Zusätzlich seien Hygienestandards im gesamten Park entsprechend erhöht worden, um das Risiko einer Übertragung bestmöglich zu minimieren.

Die Fasanerie ist zwar wie gewohnt geöffnet - Besucher können aber einige Vogelarten derzeit nicht öffentlich sehen.