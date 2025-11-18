Vollsperrung der A67 am Wochenende

Darmstadt - Wegen Abbrucharbeiten wird die A67 in Südhessen am Darmstädter Kreuz an diesem Wochenende voll gesperrt.

Die A67 wird am kommenden Wochenende voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. (Symbolfoto) © Montage: Georg Wendt/dpa, Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Autobahn kann von Freitagabend, etwa 21 Uhr, bis Montagfrüh, circa 5 Uhr, nicht befahren werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte.

Der Verkehr soll umgeleitet werden.

Der Grund für die Vollsperrung ist der Abriss einer alten Überführung.