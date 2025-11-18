Vollsperrung der A67 am Wochenende
Von Sabine Maurer
Darmstadt - Wegen Abbrucharbeiten wird die A67 in Südhessen am Darmstädter Kreuz an diesem Wochenende voll gesperrt.
Die Autobahn kann von Freitagabend, etwa 21 Uhr, bis Montagfrüh, circa 5 Uhr, nicht befahren werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte.
Der Verkehr soll umgeleitet werden.
Der Grund für die Vollsperrung ist der Abriss einer alten Überführung.
Die A5 am Darmstädter Kreuz ist von der Sperrung am Wochenende nicht betroffen, diese Autobahn soll in beide Richtungen befahrbar bleiben.
