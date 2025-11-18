Vollsperrung der A67 am Wochenende

Die A67 am Darmstädter Kreuz in Südhessen wird am kommenden Wochenende voll gesperrt. Auf TAG24 erfahrt Ihr, wann genau die Vollsperrung beginnt!

Von Sabine Maurer

Darmstadt - Wegen Abbrucharbeiten wird die A67 in Südhessen am Darmstädter Kreuz an diesem Wochenende voll gesperrt.

Die A67 wird am kommenden Wochenende voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. (Symbolfoto)  © Montage: Georg Wendt/dpa, Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Autobahn kann von Freitagabend, etwa 21 Uhr, bis Montagfrüh, circa 5 Uhr, nicht befahren werden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte.

Der Verkehr soll umgeleitet werden.

Der Grund für die Vollsperrung ist der Abriss einer alten Überführung.

Die A5 am Darmstädter Kreuz ist von der Sperrung am Wochenende nicht betroffen, diese Autobahn soll in beide Richtungen befahrbar bleiben.

