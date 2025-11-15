Neues Gesetz: So viele Menschen in Hessen haben in einem Jahr ihren Geschlechtseintrag geändert

Wiesbaden - Nach Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes vor gut einem Jahr haben Hunderte Menschen in Hessen im Jahr 2024 eine Änderung ihres Geschlechtseintrags vollzogen.

Seit 2024 macht das neue Selbstbestimmungsgesetz es möglich, sein Geschlecht leichter ändern zu lassen. © Peter Steffen/dpa

Dies geht aus der Antwort des Hessischen Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Sascha Herr (46) hervor.

Demnach weist die amtliche Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Kalenderjahr 2024 für Hessen 869 Änderungen des Geschlechtseintrags aus. Zum Vergleich: Zum 31. Dezember 2024 haben in Hessen gut 6,28 Millionen Menschen gelebt.

Das seit dem 1. November 2024 geltende Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) regelt, dass man seinen Geschlechtseintrag und Vornamen per Erklärung im Personenstandsregister ändern lassen kann - ohne Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder richterliche Beschlüsse.

Die Erleichterungen betreffen vor allem transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Bereits seit dem 1. August 2024 konnten Interessierte eine gewünschte Änderung ihres Geschlechtseintrags bei den Standesämtern anmelden. Zwischen der Anmeldung und der eigentlichen Erklärung, für die eine persönliche Vorsprache erforderlich ist, muss laut Gesetz eine dreimonatige Frist liegen.