Wilde Verfolgung endet für Audi-Fahrer an Schild, dann wird es für den 20-Jährigen noch übler

Hanau - In Hanau hat sich in der Nacht zum Montag ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen und sich anschließend eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert.

Die Polizei wollte den 20-Jährigen kontrollieren. Als er in dem Audi floh, nahm der Streifenwagen die Verfolgung auf. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Fahrt endete schließlich an einem Straßenschild. Warum der 20-Jährige geflüchtet war, stellte sich kurz nach seiner Festnahme heraus.

Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen berichtete, hatte die Besatzung einer Streife den jungen Mann um kurz nach Mitternacht im Hanauer Stadtteil Wolfgang einer routinemäßigen Kontrolle unterziehen wollen und signalisierten dies mit einem entsprechenden Anhaltezeichen.

Doch anstatt zu stoppen, gab der Mann Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Die wilde Fahrt ging über die L3483 in Richtung Rodenbach, über die der Audi mit bis zu 150 km/h fuhr - teilweise ohne Licht.

Das ging allerdings nicht sonderlich lange gut: In Höhe einer Bushaltestelle krachte der Audi gegen ein Straßenschild. Laut Polizei ging die Flucht dann allerdings zu Fuß weiter.