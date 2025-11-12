Zehn-Milliarden-Euro-Booster für Hessen kommt

Wiesbaden – Mitten in der deutschen Wirtschaftsflaute hat Ministerpräsident Boris Rhein (53, CDU) Hessens "größte Investitionsoffensive in seiner Geschichte" angekündigt.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (53, CDU) möchte sein Bundesland durch Milliarden-Investitionen voranbringen. © Arne Dedert/dpa

In einer Regierungserklärung im Wiesbadener Landtag sprach der CDU-Politiker am Dienstag von einem "neuen Hessenplan" mit Investitionen von rund zehn Milliarden Euro in den kommenden zwölf Jahren.

"Wir wollen damit Hessen in diesen unruhigen Zeiten noch schneller, moderner und souveräner machen", sagte Rhein. Der Krieg in der Ukraine, der Zerfall alter Bündnisse und eine Weltwirtschaft im Umbruch erforderten klare Antworten. "Wir müssen vom Wollen ins Machen kommen", betonte der Regierungschef.

Von den geplanten Investitionen von rund zehn Milliarden Euro stammen laut Rhein 7,4 Milliarden aus dem schuldenfinanzierten Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes.

Von diesen sollen wiederum 4,7 Milliarden Euro den Kommunen zugutekommen und 950 Millionen Euro den Krankenhäusern.