Waldbrand sorgt für Großeinsatz in Seligenstadt: Hubschrauber im Einsatz

Seligenstadt - Ein Waldbrand in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) hat am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.

Nachdem die Einsatzkräfte Unterstützung angefordert hatten, konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr alarmiert, nachdem eine zunächst nicht näher lokalisiere, hohe Rauchsäule ausgemacht worden war. Diese war am Rand des Stadtteils Froschhausen und auch von der A3 aus zu sehen.

Zur Klärung der Lage startete ein Polizeihubschrauber. Der Besatzung gelang es, den Brandherd im Bereich der Waldschneise "Am Sandborn" zu orten und die Feuerwehrkräfte dann gezielt zum Einsatzort zu lotsen.

Dort stand demnach eine Fläche von 60 mal 100 Metern in Flammen, die teilweise bis zu zwei Metern hochschlugen.

Laut dem Sprecher gelang es der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen, nachdem weitere Kräfte hinzugezogen worden waren.