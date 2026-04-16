Waldbrand sorgt für Großeinsatz in Seligenstadt: Hubschrauber im Einsatz
Seligenstadt - Ein Waldbrand in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) hat am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.
Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.45 Uhr alarmiert, nachdem eine zunächst nicht näher lokalisiere, hohe Rauchsäule ausgemacht worden war. Diese war am Rand des Stadtteils Froschhausen und auch von der A3 aus zu sehen.
Zur Klärung der Lage startete ein Polizeihubschrauber. Der Besatzung gelang es, den Brandherd im Bereich der Waldschneise "Am Sandborn" zu orten und die Feuerwehrkräfte dann gezielt zum Einsatzort zu lotsen.
Dort stand demnach eine Fläche von 60 mal 100 Metern in Flammen, die teilweise bis zu zwei Metern hochschlugen.
Laut dem Sprecher gelang es der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen, nachdem weitere Kräfte hinzugezogen worden waren.
Brandursache noch unklar: Polizei sucht Zeugen
Weder zum entstandenen Schaden noch zur Brandursache können laut Polizei bislang Angaben gemacht werden. Man habe mit den Ermittlungen begonnen.
Zudem werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS