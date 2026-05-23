Temperaturen steigen endlich, das kühle Nass lockt: Was der DLRG jetzt rät

Frankfurt am Main - Sonne, Temperaturen um die 30 Grad und dann ein Sprung ins kalte Wasser? Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mahnt zum Start der Badesaison zur Umsicht.

Endlich ins kühle Nass: Ein Ausflug zu einem der Badeseen kann sich in den nächsten Tagen lohnen - es gilt jedoch höchste Vorsicht! (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

"Natürlich freuen wir uns auf die neue Saison", sagt Michael Hohmann, Präsident der DLRG Hessen.

Die große Vorfreude werde allerdings ein bisschen dadurch getrübt, "dass das Wasser noch so kalt ist".

Denn: Wer ohne jede Abkühlung ins kalte Wasser springe, riskiere einen Kreislaufschock. Das sei alljährlich zum Start des Badewetters ein Thema.

Die Temperatur werde am Wochenende sehr warm oder gar heiß, man habe aber in vielen Badeseen derzeit noch "Wassertemperaturen von 16 bis 18 Grad". Wenn man einfach in Wasser springe, das übermäßig kalt sei, könne das "tödlich ausgehen".

Im Langener Waldsee beispielsweise, dem größten Badesee im Rhein-Main-Gebiet, liegt die aktuelle Temperatur bei lediglich 16 Grad, im Königssee in Zellhausen im Kreis Offenbach bei nur 18 Grad.

Am Badesee Bensheim (Kreis Bergstraße) werden von den Verantwortlichen 17 Grad gemessen.

Insbesondere für Ältere könne der Sprung ins kühle Nass lebensbedrohlich sein. Aber auch junge und gesunde Menschen sollten unbedingt achtsam sein. Und: Mit Alkohol im Blut steigt das Risiko laut DLRG zusätzlich.