Zugedröhnt im Sattelschlepper unterwegs: Fahrer kippt bei Kontrolle aus dem Führerhaus

Weiterstadt - Zugedröhnt mit Kokain ist der Fahrer eines Sattelzuges auf der A5 bei Weiterstadt in Südhessen gestoppt worden.

Der Brummi-Fahrer war vor der Kontrolle aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf der A5 unterwegs war. (Symbolbild) © Bild-Montage: 123rf/vitpho, Jan Woitas

Bei der Polizeikontrolle am Montagabend sei der 56-Jährige aus der Fahrerkabine gefallen und habe sich anschließend kaum auf den Beinen halten können, teilte die Polizei mit.

An seiner Nase sei weißes Pulver gewesen. Ein Drogentest habe positiv auf Kokain angeschlagen.

Aufgefallen war der Mann, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn gefahren sei.

Der 56-Jährige wurde vorläufig festgenommen.