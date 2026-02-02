500 Schweine sterben bei Feuer in Südhessen: Polizei vermutet Brandstiftung

Nachdem bei dem Großbrand in einem Schweinestall in Südhessen 500 Schweine verendet waren, vermutet die Polizei jetzt vorsätzliche Brandstiftung.

Von Philipp Rahn

Riedstadt - Das Feuer in einem Schweinestall in Riedstadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau ist mutmaßlich durch Brandstiftung entstanden.

900 Schweine hatte der Großstall gefasst.
Beamte hätten Spuren und Hinweise gefunden, "die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache" nahelegten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei dem Brand am 26. Januar 2026 waren rund 500 Schweine gestorben.

Den Angaben zufolge waren in dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau insgesamt rund 900 Schweine gewesen.

Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

