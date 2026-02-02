500 Schweine sterben bei Feuer in Südhessen: Polizei vermutet Brandstiftung

Riedstadt - Das Feuer in einem Schweinestall in Riedstadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau ist mutmaßlich durch Brandstiftung entstanden.

900 Schweine hatte der Großstall gefasst. © 5VISION.NEWS

Beamte hätten Spuren und Hinweise gefunden, "die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache" nahelegten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei dem Brand am 26. Januar 2026 waren rund 500 Schweine gestorben.