500 Schweine sterben bei Feuer in Südhessen: Polizei vermutet Brandstiftung
Von Philipp Rahn
Riedstadt - Das Feuer in einem Schweinestall in Riedstadt im südhessischen Kreis Groß-Gerau ist mutmaßlich durch Brandstiftung entstanden.
Beamte hätten Spuren und Hinweise gefunden, "die den Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache" nahelegten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Bei dem Brand am 26. Januar 2026 waren rund 500 Schweine gestorben.
Den Angaben zufolge waren in dem Stall in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau insgesamt rund 900 Schweine gewesen.
Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.
