Schwere Schneefälle: Lastwagen blockieren Straßen in Hessen
Von Jenny Tobien
Leun - Nach schweren Schneefällen stand in der Nacht und am frühen Mittwochmorgen in Mittelhessen vielerorts der Verkehr auf Straßen und Autobahnen. Doch nach und nach entspannte sich die Situation: "Es hat sich deutlich beruhigt", sagte eine Sprecherin der Polizei.
In der Nacht hatten sich immer wieder Lastwagen im Schnee festgefahren, wie ein Polizeisprecher berichtete. Manche Autofahrer standen Stunden im Stau. Größere Unfälle oder Verletzte habe es vorerst aber nicht gegeben.
Das "Problemkind" war vor allem die B49. So war die Straße ab Leun in Richtung Limburg gesperrt. Mehrere Lastwagen standen dort quer auf der Fahrbahn.
Am Morgen war die Straße laut einer Sprecherin wieder befahrbar, auch wenn vereinzelt noch Lkws standen.
In der Nacht hatte es allerdings lange Wartezeiten gegeben. Die Feuerwehr habe Getränke verteilt.
Auch auf der A5 im Wetteraukreis in Richtung Süden ließen festgefahrene Lastwagen den Verkehr immer wieder stillstehen. In Osthessen standen mehrfach Lastwagen auf der A7 und A4 quer. Der Verkehr staute sich, laufe nun aber wieder an, sagte ein Sprecher am Morgen. Der Schnee beschäftigte am Dienstag bereits den Rest von Hessen.
Erstmeldung vom 4. Februar, 6.37 Uhr, aktualisiert um 7.44 Uhr.
Titelfoto: Fuldamedia