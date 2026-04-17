Wegen Abbrucharbeiten: A67 am gesamten Wochenende voll gesperrt
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Von Oliver Pietschmann
Griesheim - Wegen Abbrucharbeiten wird ab heute die A67 am Griesheimer Dreieck in Südhessen voll gesperrt.
Die Sperrung soll um 22 Uhr beginnen und bis zum Montag gegen 5 Uhr andauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.
Auch die Verbindung der A672 aus Darmstadt auf die A67 werde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr werde weitestgehend über die A5 umgeleitet.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa