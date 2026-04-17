17.04.2026 07:48 Wegen Abbrucharbeiten: A67 am gesamten Wochenende voll gesperrt

Autofahrer im Süden Hessens aufgepasst: Über das kommende Wochenende ist die A67 bei Griesheim wegen Abbrucharbeiten bis zum Montagmorgen voll gesperrt.

Von Oliver Pietschmann

Griesheim - Wegen Abbrucharbeiten wird ab heute die A67 am Griesheimer Dreieck in Südhessen voll gesperrt.

Die Sperrung wird bis zum Montag um 5 Uhr andauern. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Die Sperrung soll um 22 Uhr beginnen und bis zum Montag gegen 5 Uhr andauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.