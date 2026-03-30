Wer klaut denn sowas? Polizei rätselt über Diebstahl von Schwalbennestern

Niederaula - Wer klaut denn so etwas? Im osthessischen Niederaula sind mehrere Schwalbennester gestohlen worden, die an der Fassade eines Mehrfamilienhauses hingen.

Der Fall sorge auch bei der Polizei für Rätselraten über das Motiv, erklärte ein Sprecher. Es handele sich tatsächlich um Diebstahl und nicht um eine Zerstörung der künstlichen Nisthilfen in einem Akt von Vandalismus.

Die Tat ereignete sich am frühen Freitagabend. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, um den kuriosen Fall aufzuklären.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeistation Rotenburg unter der Rufnummer 06623/937-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen - oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.