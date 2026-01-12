Wetter-Chaos trifft Hessen: An 450 Schulen fällt der Unterricht am Montag aus

Korbach/Friedberg - Seid bloß vorsichtig auf den Straßen! Schnee und Glätte haben am ersten Schultag nach den Winterferien zu einem erheblichen Unterrichtsausfall an rund 450 Schulen in Hessen geführt.

An vielen Schulen in Hessen findet aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse am Montag kein Unterricht statt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Die entsprechenden Entscheidungen hätten die Schulen jeweils vor Ort in Abstimmung mit den Schulämtern getroffen, sagte eine Sprecherin des hessischen Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Montagvormittag zur Lage.

Dass regional und vor Ort entschieden werde und nicht alle landesweit rund 1800 öffentlichen Schulen den Präsenzunterricht aussetzen, sei angesichts der regional unterschiedlichen Wetterlage entsprechend "der richtige Weg".

Über Homepages, E-Mail und soziale Netzwerke informierten Schulen die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über die Unterrichtsausfälle.

Stattdessen würden teils Arbeitsaufträge zur Verfügung gestellt, so die Ministeriumssprecherin.

Viele Schulen böten zudem eine Notbetreuung an.