Wetter erwischt auch Reisende in Frankfurt: Viele Flüge gestrichen, Besserung ist immerhin in Sicht

Frankfurt am Main - Das winterliche Wetter sorgt am Flughafen in Frankfurt für Ausfälle: Rund 100 Starts und Landungen sind bereits gestrichen worden. Passagiere müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.

Reisende müssen am Frankfurter Flughafen am Montag mitunter deutlich mehr Zeit einplanen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen mussten die Flüge gestrichen werden, hieß es. Von den im Tagesverlauf geplanten 1052 Flügen seien demnach aktuell 102 annulliert worden, erklärte eine zuständige Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Es gibt allerdings Hoffnung: Da die Temperaturen derzeit steigen, könnte sich die Lage entspannen.

Der Flughafen war mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag gestartet. Fraport rechnete mit erheblichen Beeinträchtigungen.

Der große Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.