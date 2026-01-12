Wetter erwischt auch Reisende in Frankfurt: Viele Flüge gestrichen, Besserung ist immerhin in Sicht
Von Christine Schultze, Sandra Trauner
Frankfurt am Main - Das winterliche Wetter sorgt am Flughafen in Frankfurt für Ausfälle: Rund 100 Starts und Landungen sind bereits gestrichen worden. Passagiere müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.
Angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen mussten die Flüge gestrichen werden, hieß es. Von den im Tagesverlauf geplanten 1052 Flügen seien demnach aktuell 102 annulliert worden, erklärte eine zuständige Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
Es gibt allerdings Hoffnung: Da die Temperaturen derzeit steigen, könnte sich die Lage entspannen.
Der Flughafen war mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag gestartet. Fraport rechnete mit erheblichen Beeinträchtigungen.
Der große Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.
Sprecherin des Flughafenbetreibers gibt Tipps für Reisende
Die Passagiere werden dementsprechend weiterhin dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu überprüfen, für die Anreise der Wetterlage angemessen mitunter deutlich mehr Zeit einzuplanen. Darüber hinaus sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, fügte die Sprecherin weiter an.
Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa