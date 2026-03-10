Wie häufig sind eigentlich Messer bei Straftaten in Hessen im Spiel?

Das Landeskriminalamt registriert jährlich mehrere Tausend Straftaten in Hessen, bei denen Täter Messer bei sich haben. Doch wie viele waren es 2025 genau?

Von Christine Schultze

Messer werden immer wieder als Tatwaffe genutzt. (Symbolbild)
Messer werden immer wieder als Tatwaffe genutzt. (Symbolbild)  © Paul Zinken/dpa

Wichtig: Zu dem sogenannten "Tatmittel Messer" zählen beispielsweise auch Dolche, Haushalts- oder Küchenmesser, Taschenmesser, Spring- und Fallmesser, Teppichmesser, Butterfly-Messer und Bajonett. Die Bandbreite ist demnach also groß.

Für das zurückliegenden Jahr weist die polizeiliche Kriminalstatistik insgesamt 5078 Taten aus, bei denen Messer zumindest mitgeführt wurden - dabei sind alle Tatorte eingeschlossen, also sowohl der öffentliche als auch der häusliche Bereich.

Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 5026 Fälle.

Insgesamt 1313 Menschen wurden im vergangenen Jahr durch Messer bei Straftaten verletzt, 16 Menschen davon erlitten tödliche Verletzungen.

