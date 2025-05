Zoll schlägt zu: Luxusfahrzeuge, Potenzmittel und ein Krokodilkopf sichergestellt

Frankfurt am Main/Waldeck-Frankenberg - Den Frankfurter Zollfahndern ist bei einer Durchsuchung im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ein Schmuggler ins Netz gegangen, der in ganz großem Stil vor allem Luxusautos illegal nach Russland ausgeführt hatte.

Dieser steht im Verdacht, in mehr als 700 Fällen Autos namhafter Hersteller in die Nachbarstaaten Russlands ausgeführt zu haben. In vielen dieser Fälle konnte nachgewiesen werden, dass die Autos schließlich in Belarus und Russland gelandet sind, womit gegen das bestehende Embargo verstoßen wurde.

Der Gesamtwert aller mutmaßlich exportierten Fahrzeuge beläuft sich laut dem Zollsprecher auf rund 25 Millionen Euro.