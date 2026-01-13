Zum zweiten Mal Feuer in total vermülltem Haus in Wiesbaden

Wiesbaden - In einem unbewohnten Haus in Wiesbaden hat es binnen rund eines Jahres zum zweiten Mal gebrannt. Das einstige Mehrfamilienhaus im Stadtteil Kostheim sei sehr vermüllt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr .

Der Müll in dem Mehrfamilienhaus hatte die Löscharbeiten stark erschwert. © 5VISION.NEWS

Durch den Müll seien das Vorankommen der Einsatzkräfte innerhalb des Hauses und das Löschen erschwert worden.

Laut den Angaben wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war demnach mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

In dem Haus soll es etwa vor einem Jahr schon einmal gebrannt haben, wie der Sprecher erklärte. Damals seien vier Menschen leicht verletzt worden.