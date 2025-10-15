Die beiden Täter sind erst 14: Haftbefehle nach mehrfachem Raub und Diebstahl

Gießen - Zwei 14-Jährige sind nach mehreren Raubstraftaten und Diebstählen in Gießen festgenommen worden.

Der Haftbefehl wurde bereits Ende September vollstreckt, wie die Polizei nun mitteilte.

Bereits vor zwei Jahren seien die beiden Jugendlichen mehrfach aufgefallen. Als damals Zwölfjährige sollen sie mehrere Diebstähle und Raubstraftaten in der Gießener und Frankfurter Innenstadt begangen haben.

In letzter Zeit soll das Duo vermehrt in Schulen, Kindertagesstätten und Restaurants in der Gießener Innenstadt und im Landkreis Gießen eingebrochen sein.

Dort sollen sie teils erheblichen Sachschaden verursacht haben. Zudem hätten die Jugendlichen wiederholt Fahrräder und E-Scooter aufgebrochen und geklaut.