Zwei Männer in Raunheimer Bistro erschossen: Lokal-Betreiber (†63) eines der Opfer

Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen erschossen worden.

Die Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen waren die beiden Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden. © Andreas Arnold/dpa

Ein großer Polizeieinsatz war die Folge, Straßen wurden für den Verkehr komplett abgesperrt.

Betroffen von den Maßnahmen waren laut Polizei in beide Richtungen jeweils die Mainzer Straße, die Frankfurter Straße sowie die Kelsterbacher Straße.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro, das sich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Hauses befindet, betreten und kurz darauf geschossen haben.

Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um den 62 Jahre alten Betreiber sowie um einen 34 Jahre alter Mann. Sie erlagen ihren Verletzungen trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort.

Der Täter flüchtete nach den Schüssen, die unmittelbar eingeleitete Fahndung blieben bislang ohne Erfolg. Diese läuft am Nachmittag weiterhin auf Hochtouren. Auch ein Hubschrauber ist in Raunheim im Einsatz.