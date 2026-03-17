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Zwei Männer in Raunheimer Bistro erschossen: Lokal-Betreiber (†63) eines der Opfer

Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in dem Bistro zwei Menschen erschossen worden.

Von Jan Höfling und Oliver Pietschmann

Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen erschossen worden.

Die Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen waren die beiden Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden.
Die Leichen werden abtransportiert. Am frühen Dienstagmorgen waren die beiden Männer in einem Lokal in Raunheim erschossen worden.  © Andreas Arnold/dpa

Ein großer Polizeieinsatz war die Folge, Straßen wurden für den Verkehr komplett abgesperrt.

Betroffen von den Maßnahmen waren laut Polizei in beide Richtungen jeweils die Mainzer Straße, die Frankfurter Straße sowie die Kelsterbacher Straße.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro, das sich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Hauses befindet, betreten und kurz darauf geschossen haben.

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Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um den 62 Jahre alten Betreiber sowie um einen 34 Jahre alter Mann. Sie erlagen ihren Verletzungen trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort.

Der Täter flüchtete nach den Schüssen, die unmittelbar eingeleitete Fahndung blieben bislang ohne Erfolg. Diese läuft am Nachmittag weiterhin auf Hochtouren. Auch ein Hubschrauber ist in Raunheim im Einsatz.

Am Tatort werden Spuren gesichert. Die Maßnahmen dauerten auch am Nachmittag noch an.
Am Tatort werden Spuren gesichert. Die Maßnahmen dauerten auch am Nachmittag noch an.  © 5VISION.NEWS
Warum sich am frühen Morgen Menschen in dem Lokal befanden, muss noch ermittelt werden. Es soll aber bis um 5 Uhr geöffnet haben.
Warum sich am frühen Morgen Menschen in dem Lokal befanden, muss noch ermittelt werden. Es soll aber bis um 5 Uhr geöffnet haben.  © Andreas Arnold/dpa

Täter weiter flüchtig, Fahndung läuft auf Hochtouren

Die Polizei ermittelt vor Ort und fahndet nach dem flüchtigen Täter. In diesem Zusammenhang hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen.
Die Polizei ermittelt vor Ort und fahndet nach dem flüchtigen Täter. In diesem Zusammenhang hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen.  © 5VISION.NEWS

Noch unklar sind die Hintergründe der Tat. Auch warum so früh am Morgen Menschen in dem Bistro waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Lokal soll der Polizei zufolge aber bis 5 Uhr geöffnet haben.

Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Das Lokal in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.

Auf die Frage, wie der Täter möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bistro steht, sagte ein Polizeisprecher: "Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen." Ob im Umfeld des Lokals schon früher mal ermittelt wurde, sei ebenso unbekannt.

Die Behörden bitten Zeugen, sich zu melden. Für sachdienliche Hinweise gibt es ein Online-Hinweisportal.

Erstmeldung: 7.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.51 Uhr

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

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