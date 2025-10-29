Zwei Männern und ihren Familien mit dem Tode gedroht: Wer kennt den Täter mit den grauen Haaren?

Kassel - Die Polizei in Kassel fahndet nach einem Mann, der zwei andere Männer mehrfach angerufen und diesen und ihren Familien mit dem Tod gedroht haben soll.

Bei einem seiner Opfer hatte der Mann sogar den Arbeitsplatz aufgesucht. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen. © Polizeipräsidium Nordhessen

Da die Suche nach dem Täter bislang ergebnislos geblieben ist, hofft die Polizei nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto des Täters veröffentlicht.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen schilderte den aktuellen Stand der Ermittlungen. Demnach hatte der Mann am 27. und 28. Juni dieses Jahres die beiden anderen 40 Jahre alten Männer mehrfach angerufen und seine massiven Drohungen sowie Beleidigungen ausgesprochen.

Die verängstigten Opfer hatten sich daraufhin unabhängig voneinander bei der Polizei gemeldet und Strafanzeige erstattet.

Zudem hatte der Täter die Arbeitsstelle eines der Bedrohten aufgesucht. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen.