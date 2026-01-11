Heute vor 118 Jahren: Mit diesem Loophole schützte Roosevelt den Grand Canyon

Theodore Roosevelt fordert den Schutz des Grand Canyons. So umgeht er mit der Erklärung zum National Monument am 11.01.1908 den US-Kongress.

Von Nele Fischer

Heute vor 118 Jahren, am 11. Januar 1908, erklärte US-Präsident Roosevelt das Gebiet um den Grand Canyon zum National Monument und umging damit die fehlende Zustimmung des US-Kongresses, die für den Schutzstatus "Nationalpark" benötigt wurde. Welche Geschehnisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Welche Bedeutung hat dieser Status für den Grand Canyon?

Als National Monument sowie als Nationalpark steht der Grand Canyon unter Schutz. © Unsplash/Omer Nezih Gerek Das Gebiet im Norden Arizonas, das wir heute als Grand Canyon kennen, war bereits vor Jahrtausenden von Indigenen besiedelt. Vor rund 500 Jahren wurde es auch von Europäern gesichtet, dann aber erst 200 Jahre später näher erkundet. Nach einigen Expeditionen wurde es 1871 dokumentiert und kartografiert. Daraufhin wuchs ab den 1880er Jahren das Interesse - nicht zuletzt aufgrund potenzieller Bodenschätze - und der Tourismus. 1901 wurde die Attraktion ans Bahnnetz angeschlossen. Außerdem entstanden in der Umgebung Hotels und Siedlungen, und sogar im Flussbett war eine Bahnlinie gewünscht. Um das Gebiet zu schützen und vor kommerzieller Ausbeutung zu bewahren, wollte zunächst US-Präsident Benjamin Harrison den Grand Canyon bereits 1882 zu einem Nationalpark ernennen. Durch die Ablehnung des US-Kongresses blieb er jedoch erfolglos.

Wie bekam der Grand Canyon den Schutzstatus?

1902 wurde Theodore Roosevelt Präsident. Auch er wollte Landschaft und Natur erhalten. Seiner Meinung nach würde ein weiterer Eingriff durch Menschen mehr Schaden anrichten als dem Gebiet nützen. Er forderte also ebenfalls den Schutzstatus als Nationalpark, konnte sich beim US-Kongress aber auch nicht durchsetzen.

1906 erlies er stattdessen den "Antiquities Act" - ein Gesetz, das ihm als Präsident die Befugnis gab, National Monuments zu bestimmen, um bedeutende Wahrzeichen von natürlichem, historischen und wissenschaftlichem Interesse zu schützen. Bei diesen National Monuments handelt es sich um Gebiete und Gedenkstätten unter Natur-, Kultur- oder Denkmalschutz, der vom National Park Service - einer Bundesbehörde unter dem Innenministerium - ausgeht. 1908 erklärt Roosevelt daher auch ohne Zustimmung des US-Kongresses den Grand Canyon zum geschützten National Monument.

Der National Park Service ist verantwortlich für Nationalpark und National Monument. © 123rf/kellyvandellen

