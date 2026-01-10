Heute vor 186 Jahren: Diese Entwicklung würde man erst viel später vermuten

Am 10. Januar 1840 begann der erste Distanzunterricht. Wie es dazu kam und wie er sich entwickelt hat, weiß TAG24.

Von Nele Fischer

Heute vor 186 Jahren, am 10. Januar 1840, wurden Lektionen des ersten erfolgreichen Fernunterrichts verschickt. Ein pädagogischer Durchbruch, der sich bis heute weiterentwickelt.

So kam es zu dem Durchbruch

Fernunterricht hat sich über fast zwei Jahrhunderte entwickelt.
Fernunterricht hat sich über fast zwei Jahrhunderte entwickelt.  © 123rf/torwai

Durchgeführt wurde dieser Distanzunterricht erstmals von Isaac Pitman, einem englischen Volksschullehrer.

Dieser hatte zunächst in einem Ort in Gloucestershire und nach 1839 dann in Bath eine eigene kleine Schule, wo er Stenografie unterrichtete.

Bereits ab 1837 entwickelte er die bis dahin verbreitete Kurzschrift weiter, bis daraus seine eigene stenografische Schrift entstand: die Pitman-Kurzschrift (Pitman Shorthand). Sie war vereinfacht, besser lesbar und basierte auf der Aussprache.

Entscheidend für den Durchbruch war allerdings das Briefwesen: Mit Beginn des Jahres 1840 wurde dieses reformiert und das Porto einheitlich festgelegt. Es war günstiger und wurde bereits vor dem Versand bezahlt. So konnten Briefe für einen Schilling versendet werden.

Einige Monate später folgte auch die erste offizielle, aufklebbare Briefmarke.

Fernunterricht damals: Postkarten statt PDF

Diese Reform ermöglichte ihm, seine Kurzschrift auch aus der Ferne zu unterrichten.

Am 10. Januar 1840 verschickte er die erste Lektion per Post. Seine Schülerinnen und Schüler erhielten Unterrichtseinheiten auf Postkarten, bearbeiteten diese und sandten sie transkribiert zur Korrektur an Pitman zurück.

Diese Art von Unterricht kam gut an. Dank des Erfolgs wurde bereits drei Jahre später die "Phonographic Correspondence Society" für einen etwas formelleren Rahmen gegründet.

Diese Stenografie war der erste Lerninhalt, der durch Fernunterricht vermittelt wurde.
Diese Stenografie war der erste Lerninhalt, der durch Fernunterricht vermittelt wurde.  © Wikimedia Commons/Public Domain/Marlow4
Entwicklung und Fortschritt des Fernunterrichts

Die Bedeutung des 10. Januar 1840 zeigt sich an der anschließenden Weiterentwicklung des Fernunterrichts: 1858 bot die University of London als erste Uni offiziell Abschlüsse auf Distanz an (External Programme).

In den folgenden Jahrzehnten entstanden erste Fernschulen wie 1873 die "Society to Encourage Studies at Home" in den USA sowie 1894 die "Wolsey Hall, Oxford" im Vereinigten Königreich.

Mit Fortschritten in Technik und Pädagogik entwickelte sich die Bildungsform und wurde globaler und interaktiver.

Titelfoto: 123rf/torwai

