Heute vor 186 Jahren: Diese Entwicklung würde man erst viel später vermuten

Am 10. Januar 1840 begann der erste Distanzunterricht. Wie es dazu kam und wie er sich entwickelt hat, weiß TAG24.

Von Nele Fischer

Heute vor 186 Jahren, am 10. Januar 1840, wurden Lektionen des ersten erfolgreichen Fernunterrichts verschickt. Ein pädagogischer Durchbruch, der sich bis heute weiterentwickelt. Mehr historische Jahrestage gibt's unter "heute vor … Jahren".

So kam es zu dem Durchbruch

Fernunterricht hat sich über fast zwei Jahrhunderte entwickelt. © 123rf/torwai Durchgeführt wurde dieser Distanzunterricht erstmals von Isaac Pitman, einem englischen Volksschullehrer. Dieser hatte zunächst in einem Ort in Gloucestershire und nach 1839 dann in Bath eine eigene kleine Schule, wo er Stenografie unterrichtete. Bereits ab 1837 entwickelte er die bis dahin verbreitete Kurzschrift weiter, bis daraus seine eigene stenografische Schrift entstand: die Pitman-Kurzschrift (Pitman Shorthand). Sie war vereinfacht, besser lesbar und basierte auf der Aussprache. Entscheidend für den Durchbruch war allerdings das Briefwesen: Mit Beginn des Jahres 1840 wurde dieses reformiert und das Porto einheitlich festgelegt. Es war günstiger und wurde bereits vor dem Versand bezahlt. So konnten Briefe für einen Schilling versendet werden. Einige Monate später folgte auch die erste offizielle, aufklebbare Briefmarke.

Fernunterricht damals: Postkarten statt PDF

Diese Reform ermöglichte ihm, seine Kurzschrift auch aus der Ferne zu unterrichten. Am 10. Januar 1840 verschickte er die erste Lektion per Post. Seine Schülerinnen und Schüler erhielten Unterrichtseinheiten auf Postkarten, bearbeiteten diese und sandten sie transkribiert zur Korrektur an Pitman zurück. Diese Art von Unterricht kam gut an. Dank des Erfolgs wurde bereits drei Jahre später die "Phonographic Correspondence Society" für einen etwas formelleren Rahmen gegründet.

Diese Stenografie war der erste Lerninhalt, der durch Fernunterricht vermittelt wurde. © Wikimedia Commons/Public Domain/Marlow4

Entwicklung und Fortschritt des Fernunterrichts