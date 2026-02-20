Heute vor 59 Jahren: Die DDR führte ihre eigene Staatsbürgerschaft ein

Weitere historische Ereignisse, die sich jähren, gibt's unter: heute vor ... Jahren .

Heute vor 59 Jahren, am 20. Februar 1967, machte die DDR Ernst: Sie führte ihre eigene Staatsbürgerschaft ein. Damit wollte sie die Trennung vom Westen endgültig besiegeln. Die Bundesrepublik erkannte diesen DDR-Pass jedoch nie an.

Reisepass der DDR und BRD. © Wikimedia Commons/Dirk Bindmann , CC BY-SA 4.0

Die in der DDR-Verfassung von 1949 verankerte Vorstellung einer gesamtdeutschen Staatsbürgerschaft, die noch auf dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) von 1913 beruhte, wurde 1967 aus Sicht der DDR aufgegeben.

Mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz vom 20. Februar 1967 führte die Volkskammer der DDR eine eigenständige Staatsbürgerschaft ein. Damit sollten die Souveränität des Staates unterstrichen und die nationale Identität des sozialistischen Landes betont werden.

Die neue Staatsbürgerschaft erhielten automatisch alle Personen, die bei der Gründung der DDR 1949 deutsche Staatsangehörige waren und ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der DDR hatten. Auch Kinder, die später in der DDR geboren wurden oder deren Eltern bereits DDR-Staatsbürger waren, bekamen diese Staatsbürgerschaft.

Ein Verzicht auf die neue Staatsangehörigkeit war nicht vorgesehen. Selbst ehemalige DDR-Bewohner, die das Land verlassen hatten oder in den Westen geflüchtet waren, wurden weiterhin als Staatsbürger der DDR betrachtet.

Nach dem Staatsbürgerschaftsrecht galten die Bewohner der DDR und Ost-Berlins offiziell als DDR-Bürger bzw. Bürger der DDR.